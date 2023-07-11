Фото знаменитой красотки без макияжа ужаснуло народ

Появление в Сети естественного снимка точно стало для модели неприятным фактом

Не секрет, что многие знаменитости платят папарацци, чтобы те сделали более удачные снимки. А от фотокорреспондентов-недругов звезды стараются прятаться, чтобы не попасть в объектив в неприглядном виде.

Недавно знаменитой участнице реалити-шоу и модели Ким Кардашьян не удалось скрыться с глаз непроплаченных папарацци, поэтому в Сети появился довольно пугающий народ снимок. На фото красотка предстала без макияжа, поэтому поклонники смогли разглядеть прыщи и синяки под глазами.

Конечно, в этом нет ничего зазорного, ведь никто из людей не совершенен. Удивляет и ужасает это потому, что модель постоянно показывается публике с макияжем, а в Сети – с фильтрами и ретушью. Поэтому можно предположить, что появление в интернете естественного фото для модели является неприятным фактом.





Ранее Ким Кардашьян выставила свои огромные бедра в миниатюрных трусах. Знаменитость опубликовала откровенные фото, вызывав восторженную реакцию поклонников. Те, кстати, заметили, что модель сильно похудела. Подробнее об этом писало "Утро.ру".