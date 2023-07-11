Фото знаменитой красотки без макияжа ужаснуло народ

Фото знаменитой красотки без макияжа ужаснуло народ
Появление в Сети естественного снимка точно стало для модели неприятным фактом

Не секрет, что многие знаменитости платят папарацци, чтобы те сделали более удачные снимки. А от фотокорреспондентов-недругов звезды стараются прятаться, чтобы не попасть в объектив в неприглядном виде.

Недавно знаменитой участнице реалити-шоу и модели Ким Кардашьян не удалось скрыться с глаз непроплаченных папарацци, поэтому в Сети появился довольно пугающий народ снимок. На фото красотка предстала без макияжа, поэтому поклонники смогли разглядеть прыщи и синяки под глазами.

Конечно, в этом нет ничего зазорного, ведь никто из людей не совершенен. Удивляет и ужасает это потому, что модель постоянно показывается публике с макияжем, а в Сети – с фильтрами и ретушью. Поэтому можно предположить, что появление в интернете естественного фото для модели является неприятным фактом.

Фото: соцсети

Ранее Ким Кардашьян выставила свои огромные бедра в миниатюрных трусах. Знаменитость опубликовала откровенные фото, вызывав восторженную реакцию поклонников. Те, кстати, заметили, что модель сильно похудела. Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Super.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров

Туристы остались в ужасе от поездки на российских поездах

Люди пожаловались, что им продали билеты на несуществующие места

У звезды "Касты" остановилось сердце на пробежке

Врачи провели операцию ради спасения жизни рэперу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей