Селебрити опубликовала откровенные фото

Американская знаменитость Ким Кардашьян стала известна благодаря реалити-шоу на ТВ, а также своей нестандартной фигуре. Звезду даже называют иконой пластической хирургии, поскольку к 42-ум годам она практически полностью изменила свою внешность.

Больше всего внимания, конечно, приковано к широким бедрам и округлым ягодицам Кардашьян. Поклонники полагают, что знаменитость не так давно прибегла к новой операции, уменьшив свои формы ниже талии. Но некоторые указывают, что в последнее время она сильно похудела, что явно сказалось на размерах ее ягодиц.

В своих соцсетях Ким опубликовала фотографию в бикини, продемонстрировав фигуру без одежды. Публикация очень быстро разошлась по различным пабликам.

В комментариях народ выразил сомнение, что Кардашьян действительно выглядит так в жизни – они написали, что, вероятно, все было обработано на фоторедакторе.