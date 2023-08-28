"Когда успела грудь сделать?": оголившаяся Собчак удивила размером - фото

Ведущая сильно изменилась

В последнее время российская телеведущая Ксения Собчак сильно изменилась внешне. Поклонники невооруженным взглядом видят, что формы звезды стали округлыми, а сама она стремительно набирает вес от выпуска к выпуску своей программы. Не удивительно, что на фоне этого поползли слухи о том, что журналистка может быть беременна вторым ребенком от своего мужа, режиссера Константина Богомолова. При этом Собчак не комментировала слухи.

На днях все кардинально изменилось. К удивлению сотен фанатов, Ксения Собчак вдруг предстала пере поклонниками резко постройневшей, без каких-либо намеков на беременность или отеки.

В то же время россияне заметили, что у блондинки заметно подросла грудь. Теперь ее подозревают в пластической операции. Грудь у нее выглядела как у кормящей. В личном аккаунте Собчак подлила масла в огонь и спровоцировала новую волну сплетен, показав сочный бюст на камеру. В публикации журналистка призналась, что наконец-то дождалась посещения косметолога и сделала любимые процедуры.

Впрочем, в Сети тут же нашлись те, кто нашел недочеты в новой груди Собчак. Некоторые комментаторы увидели, что грудь разная по размеру и якобы совершенно непропорциональна.





"Ой, у вас обвисло там"; "Когда успела грудь сделать?";"Видишь вторую грудь? Нет... А она есть"; "Откуда такие сиси", – комментируют подписчики.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Ксения Собчак рассекретила последний разговор с Евгением Пригожиным.

