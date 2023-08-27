"Не заставит себя ждать": жена Диброва ответила на слухи о четвертой беременности

Супруга знаменитого шоумена отметила наблюдательность поклонников

Дмитрий Дибров вместе с супругой Полиной воспитывает троих общих сыновей – 13-летнего Александра, девятилетнего Федора и восьмилетнего Илью. Сейчас семейство отдыхает в Турции, откуда супруга шоумена делится красочными снимками в популярной социальной сети. Фотографии пристально рассмотрели поклонники и пришли к выводу: жена телеведущего снова беременна.

Они обратили внимание, что живот Полины увеличился. Кроме того, они разглядели отеки на теле Дибровой. Матери троих детей пришлось объяснять подписчикам, что округлилась из-за обильного питания на отдыхе, и дело вовсе не в интересном положении. "Не беременна я", – отреагировала супруга шоумена на слух.

Также жена Диброва опубликовала фото, на котором позирует в бикини на фоне моря и гор, стоя на больших камнях. На этом снимке можно увидеть, что Полина стала стройнее. Она рассказала, что стала уделять тренировкам больше времени. Супруга телеведущего даже за границей занимается спортом два раза в день.

"Результат не заставит себя ждать", – написала Полина.

Ранее москвичи накинулись на Дмитрия Диброва с обвинениями. Жителям столицы не понравились рассуждения телеведущего о "настоящей жизни". Подробнее об этом писало "Утро.ру".