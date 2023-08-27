"Не заставит себя ждать": жена Диброва ответила на слухи о четвертой беременности

"Не заставит себя ждать": жена Диброва ответила на слухи о четвертой беременности
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга знаменитого шоумена отметила наблюдательность поклонников

Дмитрий Дибров вместе с супругой Полиной воспитывает троих общих сыновей – 13-летнего Александра, девятилетнего Федора и восьмилетнего Илью. Сейчас семейство отдыхает в Турции, откуда супруга шоумена делится красочными снимками в популярной социальной сети. Фотографии пристально рассмотрели поклонники и пришли к выводу: жена телеведущего снова беременна. 

Они обратили внимание, что живот Полины увеличился. Кроме того, они разглядели отеки на теле Дибровой. Матери троих детей пришлось объяснять подписчикам, что округлилась из-за обильного питания на отдыхе, и дело вовсе не в интересном положении. "Не беременна я", – отреагировала супруга шоумена на слух. 

Также жена Диброва опубликовала фото, на котором позирует в бикини на фоне моря и гор, стоя на больших камнях. На этом снимке можно увидеть, что Полина стала стройнее. Она рассказала, что стала уделять тренировкам больше времени. Супруга телеведущего даже за границей занимается спортом два раза в день. 

"Результат не заставит себя ждать", – написала Полина. 

Ранее москвичи накинулись на Дмитрия Диброва с обвинениями. Жителям столицы не понравились рассуждения телеведущего о "настоящей жизни". Подробнее об этом писало "Утро.ру". 

Источник: Соцсети • Требует проверки
новости партнеров
По теме

Мошенники начали пугать россиян массовым переходом на цифровые рубли

Официалы уже выступили с опровержением

Путин сделал заявление об освоении "низкого" космоса

Глава государства отдал поручение "Роскосмосу" и АСИ

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей