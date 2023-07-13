"Будет кошмар в стране": Дибров назвал сохраняющую жизнь телевидению передачу

Шоумен назвал особенность ТВ

Дмитрий Дибров работает на федеральных каналах более 30 лет, и он точно знает все законы телевидения. Много времени шоумен посвятил Первому каналу, где выходит передача "Кто хочет стать миллионером?", ведущим которой он был до 2022 года.

Сегодня телевидение претерпевает изменения, ведь интернет заманил практически всех. Но хоронить ТВ еще рано, ведь, по словам Диброва, существует передача, которая сохраняет "голубому экрану" жизнь. Дмитрий считает, что такой является программа "Время". "Если не будет [этой передачи] – это кошмар в стране", – уверен журналист.

Также у телевидения имеется особенность – отсутствие возможности поставить эфир на паузу, отметил Дибров. Таким образом телевидение затягивает зрителя, заставляет его не отрываться от просмотра. Интернет же предоставляет возможность сделать перерыв и заняться своими делами.

Напомним, кресло Дмитрия Диброва в шоу "Кто хочет стать миллионером?" заняла певица Юлианна Караулова, которая несколько лет назад стала одной из победителей передачи. Недавно артистка рассказала о встрече с 63-летним шоуменом после ее назначения. Слова певицы приводило "Утро.ру".