"Проклял на латыни": Караулова рассказала о встрече с уволенным Дибровым

"Проклял на латыни": Караулова рассказала о встрече с уволенным Дибровым
Дмитрия лишили кресла ведущего "Кто хочет стать миллионером?"

Весной стало известно, что Дмитрий Дибров больше не будет вести передачу "Кто хочет стать миллионером?". И тогда многие были уверены: шоу больше не вернется в эфир Первого канала, ведь представить программу без Диброва было невозможно. Но съемки новых выпусков все-таки начались.

Для всех стало большой неожиданностью появление певицы Юлианны Карауловой в кресле ведущего "Кто хочет стать миллионером?". Впрочем, это стало сюрпризом и для самой артистки, ведь она, как призналась в недавней беседе с Павлом Волей, никогда не думала становиться телеведущей.

Караулова объясняет выбор продюсеров и редакторов шоу в ее пользу личными победами. Певица напомнила, что была участницей передачи "Кто хочет стать миллионером?" и выиграла максимально возможную сумму. Такое происходило на программе всего шесть раз.

До начала съемок новых выпусков Юлианна Караулова не знала, как к ее назначению отнесся бывший ведущий "Кто хочет стать миллионером?" Дмитрий Дибров. Когда певице все-таки удалось встретиться с шоуменом, она первым же делом спросила его о возможной ненависти. 

"Хотела понять, не ненавидит ли он меня и все ли в порядке. Он наговорил мне кучу приятных слов, пожелал удачи", – рассказала Караулова в "Шоу Воли". 

А после того, как Юлианна Каралова попросила Дмитрия Диброва благословить ее, тот произнес что-то на латыни. "Не знаю, может, проклял, конечно, но вроде нет", – посмеялась артистка. 

Источник: Rutube / Шоу Воли ✓ Надежный источник
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