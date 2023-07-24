"В силу никчемности денег нет": жирующий Дибров плюнул в нищих россиян

Ведущий осудил посетителей бюджетных кафе

Знаменитый телеведущий в последнее время не устает удивлять публику своими высказываниями. Недавно, к примеру, он хвастался тем, что носит премиальные носки, пожалев женщин, чьи мужчины предпочитают дешевые – за 300 рублей. А его молодая супруга частенько хвастается дорогими покупками. В общем, Дмитрий Дибров жирует, чего явно не стесняется.

Не секрет, что многие представители отечественного шоу-бизнеса живут, ни в чем себе не отказывая. Правда, далеко не все этим кичатся и стыдят россиян, у которых денег на шикарную жизнь нет. Но экс-ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?", судя по всему, не из их числа. Ведь в одном из последних интервью он буквально плюнул в нищих соотечественников.

Обсудить Дмитрий Дибров решил посетителей заведений с бюджетными ценами. Не стесняясь в выражениях, он назвал их "живыми трупами", которые ничего не могут создать самостоятельно и лишь смотрят в экран телефона за другими людьми, живущими лучше и интереснее их. По словам шоумена, типичный представитель этой категории каждую субботу встречается с себе подобными в дешевых кафе.

"На дорогое-то в силу никчемности денег у него, как правило, нет", – сказал Дмитрий Дибров.

А недавно телеведущий смешал с грязью москвичей, которые живут в спальных районах. Как писало "Утро.ру", шоумен считает, что рожденный за МКАДом человек никогда не окунется в богатую жизнь. Причем Дмитрия Диброва не смутило то, что сам он появился на свет за тысячу километров от столицы.