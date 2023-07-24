"В силу никчемности денег нет": жирующий Дибров плюнул в нищих россиян

"В силу никчемности денег нет": жирующий Дибров плюнул в нищих россиян
Дмитрий Дибров. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ведущий осудил посетителей бюджетных кафе

Знаменитый телеведущий в последнее время не устает удивлять публику своими высказываниями. Недавно, к примеру, он хвастался тем, что носит премиальные носки, пожалев женщин, чьи мужчины предпочитают дешевые – за 300 рублей. А его молодая супруга частенько хвастается дорогими покупками. В общем, Дмитрий Дибров жирует, чего явно не стесняется. 

Не секрет, что многие представители отечественного шоу-бизнеса живут, ни в чем себе не отказывая. Правда, далеко не все этим кичатся и стыдят россиян, у которых денег на шикарную жизнь нет. Но экс-ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?", судя по всему, не из их числа. Ведь в одном из последних интервью он буквально плюнул в нищих соотечественников.

Обсудить Дмитрий Дибров решил посетителей заведений с бюджетными ценами. Не стесняясь в выражениях, он назвал их "живыми трупами", которые ничего не могут создать самостоятельно и лишь смотрят в экран телефона за другими людьми, живущими лучше и интереснее их. По словам шоумена, типичный представитель этой категории каждую субботу встречается с себе подобными в дешевых кафе.

"На дорогое-то в силу никчемности денег у него, как правило, нет", – сказал Дмитрий Дибров.

А недавно телеведущий смешал с грязью москвичей, которые живут в спальных районах. Как писало "Утро.ру", шоумен считает, что рожденный за МКАДом человек никогда не окунется в богатую жизнь. Причем Дмитрия Диброва не смутило то, что сам он появился на свет за тысячу километров от столицы.

Источник: СтарХит ✓ Надежный источник
новости партнеров

Киев сделал заявление после атаки Москвы беспилотниками

Украинская сторона подтвердила причастность к произошедшему

"Придется ответитить за свои поступки": Алехно высказался об уехавших звездах

Добиться успеха на Западе русскоязычному артисту невозможно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей