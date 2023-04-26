Всех достал: почему Диброва вышвырнули с Первого канала

Всех достал: почему Диброва вышвырнули с Первого канала
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезде эфира уже подыскали замену

Уход Дмитрия Диброва с Первого канала пока официально не подтвержден, однако уже сейчас пресса пишет, что ведущему смогли подобрать замену в аналоге передачи "Кто хочет стать миллионером?". По слухам, это женщина, но личность руководство канала старается держать в секрете до последнего.

После подобных сведений Дибров даже угодил в ДТП. На кадрах было видно, что он по невнимательности совершил неосторожный поворот, но, к счастью, все ограничилось небольшими ушибами и повреждением авто. Люди в Сети пишут, что, вероятно, ведущий сильно переживает из-за потери работы, поэтому и расстерян. 

Почему Диброва могли убрать из "Кто хочет стать миллионером?" никто не рассказывает. Только известная шоу-вумен Дана Борисова решилась назвать причину. По ее словам, за последние годы знаменитость уже успел всех достать – люди устали от одних и тех же лиц в эфире, поэтому Первый старается внести новое дыхание в известные шоу.

"Сейчас и время изменилось, и обстоятельства. Никакого нытья не будет. Считаю, что программе это пойдет на пользу",

– подытожила она.

Источник: Blitz.Center ✓ Надежный источник
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