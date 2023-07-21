"Еще повоюем": Эрнст обратился к Диброву после позорного изгнания из Первого канала

"Еще повоюем": Эрнст обратился к Диброву после позорного изгнания из Первого канала
Константин Эрнст. Фото: Maksim Konstantinov/www.globallookpress.com
Продюсер не в силах забыть произошедшее

Телеведущий и шоумен Дмитрий Дибров прокомментировал слухи о своем вероятном возвращении на Первый канал. Прежде всего, экс-ведущий "Кто хочет стать миллионером" переадресовал вопрос о своей дальнейшей судьбе на первой кнопке его авторам, указав, что такой информацией не располагает.

Однако Дмитрий все-таки поделился инсайдом – Константин Эрнст уже пригласил его к себе, предложив подумать над совершенно новым проектом, который готов сразу включить в прайм-тайм для компенсации отсутствия "Миллионера", который ведет уже другая ведущая.

Дибров признался, что моментально решение принять не готов – до сих пор думает над выгодным предложением. Еще не завершена работа над сценарной заявкой – все-таки, сам ведущий считает, что в свои годы до сих пор способен к новому. А потому уверен, что, пока работа приносит радость, готов идти дальше.

"Еще повоюем", – добавил Дибров.

Напомним, действующей ведущей телеигры на Первом канале сейчас является исполнительница Юлианна Караулова, ранее признававшаяся, что испытывала сильный стресс каждый раз при выходе в эфир. Однако затем прониклась происходящим на съемках и уже сформировала для себя зону комфорта. И даже успела встретиться с Дибровым после увольнения последнего.

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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