"Деменция прогрессирует": ростовчанин Дибров смешал москвичей с грязью

Столичные жители накинулись на него с обвинениями

В своем новом интервью телеведущий Дмитрий Дибров хотел подчеркнуть то, как изысканно воспитываются его маленькие дети, но вместо этого навлек на себя гнев общественности. А все потому, что он смешал москвичей с грязью.

Подчеркнул знаменитость, что ни один из его сыновей никогда в жизни не окажется в районе станции Бирюлево-Товарная. Не будет и обратной ситуации: ребенок, родившийся в Бескудниково или Марьино ни за что в жизни не окажется в поселке "Успенские поляны" или любом другом элитном поселении Рублевки.

И виной тому, утверждает Дмитрий Дибров, то, что родители того малыша, вместо того, чтобы получать образование в ВУЗе, предпочитали с баночкой слабоалкогольного напитка прохлаждаться на скамейке. Чем же так насолили ему жители спальных районов столицы, как и то, по какой причине ростовчанин считает себя лучше их – останется загадкой.

Известно лишь одно: Дмитрий уверен в том, что посещение французских достопримечательностей – лучший способ подготовить детей к "настоящей жизни", которая начнется после того, как мальчики выберутся из тепличных условий.

"Я их готовлю, показываю, что такое Монте-Карло, кто такой Жерар Филип. Они увидят в казино, в котором бывал Достоевский. Вот это жизнь", – важно заявил журналистам Дмитрий Дибров.



Однако те, кто успел ознакомиться с интервью телеведущего, вовсе не пали ниц перед его многозначительными изречениями, а смело разнесли его в пух и прах. Напомнили ему и про то, что родился он за 1000 км от Москвы, что мать его и вовсе жила в общежитии, а квартиры даже в этих районах столицы далеко не всем по карману.

"Старческая деменция прогрессирует", – схватился за голову один из шокированных словами Дмитрия Диброва.

Слову, недавно жесткой критике подверглась Тина Канделаки. Она заявила голодающим россиянам, что те сами виноваты в своей нищете.

