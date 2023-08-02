Вышедшую в свет с Меладзе Джанабаеву уличили в беременности

Вышедшую в свет с Меладзе Джанабаеву уличили в беременности
Альбина Джанабаева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Пара явно что-то скрывает, считают поклонники

У продюсера Валерия Меладзе и певицы Альбины Джанабаевой сейчас сложный период. Пара восстанавливает репутацию после политического скандала. Из-за этого пара стала редко появляться на публике, лишилась многих контрактов, а карьера Джанабаевой и вовсе словно сошла на нет. 

Ходили слухи даже о том, что брак Меладзе и Джанабаевой якобы трещит по швам. Все из-за того, что пара перестала показываться поклонникам.

Но все же несмотря на трудности с работой, отмену концертов и массу других проблем, Валерий Меладзе выступает на частных заграничных корпоративах. На днях вместе с женой Альбиной Джанабаевой он вышел к публике как раз на таком мероприятии. Поклонники отметили, что Валерий Меладзе сильно похудел и помолодел. Впрочем, теперь фанатам стало понятно, что ни о каком разводе речи не идет, и артисты продолжают работать и жить вместе. 

На свежих кадрах Альбина Джанабаева предстала в розовом платье свободного кроя. Поклонники тут же решили, что певица снова беременна.

"Поздравляю, вы в интересном положении?" "Поздравляю, скоро вас станет больше, я разглядела", – написали фолловеры. 

Платье откровенно подчеркнуло грудь певицы, а также ее бедра и живот. Россияне отметили, что Джанабаева набрала в весе, а ее талия округлилась. 

Источник: Woman. ru/ Telegram ✓ Надежный источник
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