Вышедшую в свет с Меладзе Джанабаеву уличили в беременности

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У продюсера Валерия Меладзе и певицы Альбины Джанабаевой сейчас сложный период. Пара восстанавливает репутацию после политического скандала. Из-за этого пара стала редко появляться на публике, лишилась многих контрактов, а карьера Джанабаевой и вовсе словно сошла на нет.
Ходили слухи даже о том, что брак Меладзе и Джанабаевой якобы трещит по швам. Все из-за того, что пара перестала показываться поклонникам.
Но все же несмотря на трудности с работой, отмену концертов и массу других проблем, Валерий Меладзе выступает на частных заграничных корпоративах. На днях вместе с женой Альбиной Джанабаевой он вышел к публике как раз на таком мероприятии. Поклонники отметили, что Валерий Меладзе сильно похудел и помолодел. Впрочем, теперь фанатам стало понятно, что ни о каком разводе речи не идет, и артисты продолжают работать и жить вместе.
На свежих кадрах Альбина Джанабаева предстала в розовом платье свободного кроя. Поклонники тут же решили, что певица снова беременна.
"Поздравляю, вы в интересном положении?" "Поздравляю, скоро вас станет больше, я разглядела", – написали фолловеры.
Платье откровенно подчеркнуло грудь певицы, а также ее бедра и живот. Россияне отметили, что Джанабаева набрала в весе, а ее талия округлилась.
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