Вышедшую в свет с Меладзе Джанабаеву уличили в беременности

Пара явно что-то скрывает, считают поклонники

У продюсера Валерия Меладзе и певицы Альбины Джанабаевой сейчас сложный период. Пара восстанавливает репутацию после политического скандала. Из-за этого пара стала редко появляться на публике, лишилась многих контрактов, а карьера Джанабаевой и вовсе словно сошла на нет.

Ходили слухи даже о том, что брак Меладзе и Джанабаевой якобы трещит по швам. Все из-за того, что пара перестала показываться поклонникам.

Но все же несмотря на трудности с работой, отмену концертов и массу других проблем, Валерий Меладзе выступает на частных заграничных корпоративах. На днях вместе с женой Альбиной Джанабаевой он вышел к публике как раз на таком мероприятии. Поклонники отметили, что Валерий Меладзе сильно похудел и помолодел. Впрочем, теперь фанатам стало понятно, что ни о каком разводе речи не идет, и артисты продолжают работать и жить вместе.

На свежих кадрах Альбина Джанабаева предстала в розовом платье свободного кроя. Поклонники тут же решили, что певица снова беременна.

"Поздравляю, вы в интересном положении?" "Поздравляю, скоро вас станет больше, я разглядела", – написали фолловеры.



Платье откровенно подчеркнуло грудь певицы, а также ее бедра и живот. Россияне отметили, что Джанабаева набрала в весе, а ее талия округлилась.