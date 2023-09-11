"Маленькая смерть": Тимур Родригез объявил о разводе спустя 16 лет брака

Артист сообщил печальные вести

Шоумен и резидент Comedy Club Тимур Родригез объявил о расставании с женой Анной Каримовой. Пара казалась счастливой и гармоничной, ничто не предвещало такого поворота. Супруги прожили в браке 16 лет, у них родились двое сыновей. Сейчас мальчикам 11 и 14 лет.

43-летняя звезда сообщила поклонникам, что расстается с супругой с уважением и без всяких скандалов. Однако о причинах развода ничего не известно, Родригез не стал даже поднимать эту тему и четко дал понять, что муссировать подробности не будет. Шоумен предупредил, что не хотел бы никаких слухов и домыслов вокруг темы его развода с женой, хотя это, конечно, неизбежно.

"Мы с Аней больше не вместе. Но мы навсегда остаемся безумно любящими родителями наших детей", – заявил шоумен.

Поклонники с ужасом восприняли новость и засыпали шоумена комментариями с сожалением.

"Расставание – маленькая смерть", – пишут фанаты.

Напомним, Тимур Родригез и Анна Каримова поженились в 2007-м году. Как раз в этом году в интервью "Утро.ру" шоумен рассказывал о том, что звездная болезнь ему не грозит. Через год после бракосочетания у пары родился первенец. В 2012 году на свет появился их второй сын.