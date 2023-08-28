"Веселился с проститутками": певица Слава назвала причину развода

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Полуротная российская исполнительница Анастасия Сланевская, известная широкой аудитории как Слава, за годы активной карьеры добилась больших творческих успехов и собрала огромную армию поклонников.
В 43 году певица уже является бабушкой, при этом выглядят максимально обворожительно, очень внимательно следит за фигурой и лицом, поэтому пользуется повышенным внимание представителей сильного пола, которые то и дело осыпают ее комплиментами в социальных сетях.
Впрочем, никакие комплименты певицу Славу не интересуют. Сегодня она счастлива в браке с предпринимателем Анатолием Данилицким. Пара воспитывая совместную дочь Антонину.
К слову, старшая наследница звезды Александра родилась в браке с Константином Морозовым. Семье продержалась 18 лет. Однако и второго мужа артистка еще недавно выставила за дверь.
Зимой певица Слава рассказала поклонникам в соцсетях о расставании с любимым. Исполнительница хита "Одиночество" несколько месяцев на публику страдала от одиночества. Меж тем, она простила мужа и приняла обратно.
До недавнего времени звезда эстрады не озвучивала причину развода с Анатолием Данилицким. Однако решилась на признание в шоу Павла Воли на канале ТНТ.
"Он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе", – отметила Слава.
Кстати, недавно артистка рассказала о тяжелых родах.
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