"Веселился с проститутками": певица Слава назвала причину развода

"Веселился с проститутками": певица Слава назвала причину развода
Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка сделала признание

Полуротная российская исполнительница Анастасия Сланевская, известная широкой аудитории как Слава, за годы активной карьеры добилась больших творческих успехов и собрала огромную армию поклонников.

В 43 году певица уже является бабушкой, при этом выглядят максимально обворожительно, очень внимательно следит за фигурой и лицом, поэтому пользуется повышенным внимание представителей сильного пола, которые то и дело осыпают ее комплиментами в социальных сетях.

Впрочем, никакие комплименты певицу Славу не интересуют. Сегодня она счастлива в браке с предпринимателем Анатолием Данилицким. Пара воспитывая совместную дочь Антонину.

К слову, старшая наследница звезды Александра родилась в браке с Константином Морозовым. Семье продержалась 18 лет. Однако и второго мужа артистка еще недавно выставила за дверь.

Зимой певица Слава рассказала поклонникам в соцсетях о расставании с любимым. Исполнительница хита "Одиночество" несколько месяцев на публику страдала от одиночества. Меж тем, она простила мужа и приняла обратно.

До недавнего времени звезда эстрады не озвучивала причину развода с Анатолием Данилицким. Однако решилась на признание в шоу Павла Воли на канале ТНТ.

"Он решил повеселиться с какими-то проститутками в ночном клубе", – отметила Слава.

Кстати, недавно артистка рассказала о тяжелых родах.

Источник: ТНТ ✓ Надежный источник
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