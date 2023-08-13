"Не надо меня шантажировать!": Слава взорвалась после выходки Соседова на НТВ

Певице угрожают неприятным выпуском про Хайдарова, если она не сделает правильный выбор

43-летняя российская исполнительница Слава, вовсю участвующая в скандале со звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, поведала, что ее продолжают звать в музыкальные шоу Сергея Соседова, однако появление на съемках для нее затруднительно: Сланевская заявила, что редакторы известного музыкального журналисты пустили в ход шантаж.

"Его редактор говорит: "Придете на программу – сделаем ее в пользу вас. Не придете – сделаем в пользу Хайдарова", – рассказала взбешенная Анастасия.

Певица рекомендовала оставить в шантаж в стороне. В обращении к поклонникам исполнительница даже ругнулась матом, хотя и заявила, что ее подобные угрозы от команды известного журналиста лишь веселят.

Напоследок Сланевская обратилась к продюсерам развлекательных шоу, заявив, что не желает звонков от неизвестных абонентов, у которых вдруг оказался ее личный номер – разговаривать она ни с кем не собирается.

А не так давно на Сергея Соседова обрушился человек-мем Иосиф Пригожин, заявив, что музыкального критика неспроста решили исключить из числа наставников на белорусском "Факторе". Звездный продюсер считает, что тот попросту не смог стерпеть массовые высказывания публики, желавшей скорейшего ухода Сергея куда-нибудь подальше.