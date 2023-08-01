"Манерная капризулька": Пригожин публично унизил надоевшего Соседова

Телеведущего раскритиковали

В последнее время карьера музыкального критика стремительно шла вверх. Он стал с завидной частотой мелькать на российском телевидении, а потом даже перекочевал на белорусское, появившись в шоу "Фактор. BY". Однако на днях публика узнала, что Сергей Соседов больше не будет в числе наставников.

Об уходе из программы он рассказал сам. Как оказалось, у ведущего не хватает времени совмещать все проекты, в которых он задействован. К тому же поездки в другую страну – дело энергозатратное. А вчера в официальном аккаунте "Фактора. BY" появилась новость о том, что его кресло наставника занял Иосиф Пригожин.

Несмотря на то, что решение уйти Сергей Соседов принял сам, известие о появлении в шоу мужа Валерии превратилось в публичное унижение историка музыки. Дело в том, что в комментариях появилась масса сообщений о том, что ведущего давно пора было заменить: он, мол, уже надоел тем, что "вечно всем недоволен".

А Иосиф Пригожин, по мнению пользователей, с этой работой справится лучше, потому что не только видит таланты, но и умеет их продвигать.



"С тяжеловесным продюсером добавится профессиональный подход. Отличная новость!" – радуются поклонники.

В то же время нашлись те, кого такая замена расстроила: некоторые написали, что без музыкального критика проект потеряет зрителей.

"Без манерной капризульки потеряется шарм проекта", – написал кто-то в комментариях.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что Сергей Соседов раскритиковал возвращение на Первый канал шоу "Давай поженимся",