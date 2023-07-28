"Ведущих нужно менять": Гузееву просят уйти после перезапуска "Давай поженимся"

Лариса не вписалась в формат

Скандальный звездный критик Сергей Соседов не слишком обрадовался новости о возвращении Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой на Первый канал – журналист заявил, что в принципе не разделяет восторга некоторых от перезапуска "Давай поженимся".

Сергей уверен, что передача совершенно точно нуждается в смене формата. Первый канал медленно и верно умирает – из-за прежних лиц, которые приелись зрителям.

"Ведущих нужно менять. Одни и те же люди – это прежние и одинаковые шутки, гримасы и повадки", – отметил критик, добавив, что речь идет о передаче юмористического характера.

Однако, к самой Гузеевой и ее давней коллеге Сергей не стал выражать совершенно никаких претензий.

А ранее Сергей призвал отечественных киноделов забыть об "Оскаре" и иных наградах западного кинематографа, заявив, что российские режиссеры не должны подавать никаких соответствующих заявок.