"Ведущих нужно менять": Гузееву просят уйти после перезапуска "Давай поженимся"

"Ведущих нужно менять": Гузееву просят уйти после перезапуска "Давай поженимся"
Фото: соцсети
Лариса не вписалась в формат

Скандальный звездный критик Сергей Соседов не слишком обрадовался новости о возвращении Ларисы Гузеевой и Розы Сябитовой на Первый канал – журналист заявил, что в принципе не разделяет восторга некоторых от перезапуска "Давай поженимся".

Сергей уверен, что передача совершенно точно нуждается в смене формата. Первый канал медленно и верно умирает – из-за прежних лиц, которые приелись зрителям.

"Ведущих нужно менять. Одни и те же люди – это прежние и одинаковые шутки, гримасы и повадки", – отметил критик, добавив, что речь идет о передаче юмористического характера.

Однако, к самой Гузеевой и ее давней коллеге Сергей не стал выражать совершенно никаких претензий.

А ранее Сергей призвал отечественных киноделов забыть об "Оскаре" и иных наградах западного кинематографа, заявив, что российские режиссеры не должны подавать никаких соответствующих заявок.

Источник: Blitz ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Япония нанесла неожиданный удар по России

Токио старательно поддерживает западных кураторов

Реальный срок: как накажут хамку-украинку Соколовскую

Журналистка может отправиться за решетку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей