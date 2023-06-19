"Одумайтесь": Соседов предложил забыть о премии "Оскар"

Он уверен, что сейчас российским картинам там не место

Критик Сергей Соседов уверен, что российские режиссеры должны перестать отправлять заявки на участие в кинопремии "Оскар". Во-первых, она организована недружественной страной, а во-вторых, никакого отношения к культурной значимости фильма она не имеет.

Шоу-мен заявил, что награды имеют экономическую, финансовую и политическую подоплеку, и уровень режиссера никак не влияет на победу. Критики сперва оценивают, насколько картина окупится в прокате, а также то, в какой степени она соответствует необходимой повестке.

Соседов уверен, что российским деятелям культуры нужно забыть про "Оскар", сделав выбор в пользу "Золотого Орла" у Никиты Михалкова. Особенно, когда в текущих условиях США являются врагом России.

"На какой "Оскар" вы собираетесь посылать наши фильмы? Одумайтесь, пораскиньте мозгами! Им надо объявить бойкот", – подытожил он в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

