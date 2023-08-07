"Уродство!": рыдающая Слава показала кадры испорченного Хайдаровым тела

"Уродство!": рыдающая Слава показала кадры испорченного Хайдаровым тела
Певица Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица сорвалась на маты

Скандал, связанный с пластическими операциями звездного хирурга Тимура Хайдарова, набирает обороты. Во многом благодаря певице, которая, собственно, его и начала. Вчера Слава вновь решилась на откровенный разговор с поклонниками в социальных сетях и показала страшные кадры последствий операции. 

Правда, на этот раз речь шла не о ее теле. В своем микроблоге она опубликовала отрывки из сюжета новостей, в котором журналисты общались с недовольными клиентками звездного хирурга. Интервью с "пострадавшими" сопровождалось жуткими фотографиями обезображенных тел. 

Смотря на них, Слава разрыдалась. Переживая за всех девушек, со слезами на глазах она начала буквально проклинать Тимура Хайдарова, желая, чтобы возмездие его наконец-то настигло. 

"Ты принес уродство, а должен нести красоту", – срываясь на маты, сказала звезда. 

Артистка к тому же внесла ясность после обвинений хирурга. Ранее "Утро.ру" приводило слова врача, который уверял, что Любовь Успенская и Слава требовали с него крупную сумму денег. Певица в свою очередь сказала, что действительно просила у Тимура Хайдарова пять миллионов. Но, по ее словам, в качестве компенсации за операцию, которой она осталась крайне недовольна.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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