"Сиськин бунт": адвокат хирурга Хайдарова ответил на недовольство Славы и Успенской

Скандал со звездным доктором и недовольными клиентками набирает обороты

В российском шоу-бизнесе разгорается настоящий скандал вокруг известного пластического хирурга с громким именем. Певица Слава и Любовь Успенская обвинили доктора Тимура Хайдарова в некачественной работе.

По словам певицы Славы, операция была сделана больше года назад. Тело получилось хорошо, а вот грудь у артистка посоветовала никому не делать у этого хирурга. Артистка показала грубые темные швы под грудью и сказала, что теперь ее тело выглядит ассиметрично.



Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Дарья Зотеева (Инстасамка) попытались защитить хирурга. При этом сам врач обвинил певиц в вымогательстве.



Между звездами разгорелся конфликт, в который вмешивается все больше и больше людей, якобы пострадавших от клиники доктора.

Певица Слава решила довести дело до конца, написала заявление в полицию и наняла адвоката. Тимур Хайдаров не отстает – он обратился к звездному правозащитнику Александру Добровинскому.

"Я принял дело, которое мы обозначили кодовым названием "Сиськин бунт". Насчет суда у меня есть большие сомнения, что он будет", – заявил адвокат.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Лера Кудрявцева сорвалась на мат из-за скандала в шоу-бизнесе.