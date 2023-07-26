"Сиськин бунт": адвокат хирурга Хайдарова ответил на недовольство Славы и Успенской

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В российском шоу-бизнесе разгорается настоящий скандал вокруг известного пластического хирурга с громким именем. Певица Слава и Любовь Успенская обвинили доктора Тимура Хайдарова в некачественной работе.
По словам певицы Славы, операция была сделана больше года назад. Тело получилось хорошо, а вот грудь у артистка посоветовала никому не делать у этого хирурга. Артистка показала грубые темные швы под грудью и сказала, что теперь ее тело выглядит ассиметрично.
Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Дарья Зотеева (Инстасамка) попытались защитить хирурга. При этом сам врач обвинил певиц в вымогательстве.
Между звездами разгорелся конфликт, в который вмешивается все больше и больше людей, якобы пострадавших от клиники доктора.
Певица Слава решила довести дело до конца, написала заявление в полицию и наняла адвоката. Тимур Хайдаров не отстает – он обратился к звездному правозащитнику Александру Добровинскому.
"Я принял дело, которое мы обозначили кодовым названием "Сиськин бунт". Насчет суда у меня есть большие сомнения, что он будет", – заявил адвокат.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что Лера Кудрявцева сорвалась на мат из-за скандала в шоу-бизнесе.
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