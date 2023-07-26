"Хотелось послать": Кудрявцева сорвалась на мат из-за выходки Славы и Успенской

В шоу-бизнесе рагорелся скандал

На днях в мире российского шоу-бизнеса разгорелся настоящий публичный скандал. Начала его певица Слава, которая обвинила звездного хирурга Тимура Хайдарова в том, что он изуродовал ее грудь неудачной пластикой. Позже выяснилось, что не одна она недовольна результатом операции.

С критикой по поводу своего преображения вслед за коллегой по творческому цеху выступила Любовь Успенская, хотя имя хирурга не назвала. Но после того, как Тимур Хайдаров обвинил обеих певиц в вымогательстве, стало ясно, что она имела в виду именно его. Вместе с тем у специалиста появились защитники. Так, на его стороне оказался Филипп Киркоров, который публично встал грудью за автора своих изменений внешности.

Теперь ситуацию вокруг звездных пластических операций прокомментировала Лера Кудрявцева. Звезда в своем высказывании сорвалась на мат из-за выходки Славы, Любови Успенской и всех остальных, кто оказался замешан в скандале.

Происходящее в шоу-бизнесе она связала с "ретроградной Венерой": мол, "колбасило всех", и даже она на прошлой неделе взрывалась по поводу и без.

"На *** хотелось послать всех. Но вроде успокоилось", – поделилась блондинка.

Она посоветовала всем, кто ее смотрит, отправиться заниматься спортом. Между тем, конфликт между Тимуром Хайдаровым и певицами продолжается. Ранее "Утро.ру" писало, что Слава пожаловалась в полицию на хирурга.