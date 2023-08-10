"Гниют ягодицы": в скандале с Успенской появилась новая жертва

"Гниют ягодицы": в скандале с Успенской появилась новая жертва
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Против хирурга Хайдарова выступил его коллега

Скандальная история с участием пластического хирурга Тимура Хайдарова, против которого выдвинули обвинения популярная певица Слава и королева русского шансона Любовь Успенская, получила неожиданное продолжение. Против звездного медика выступил его коллега.

Очередной жертвой медика считает себя челюстно-лицевой хирург Александр Вдовин. Он заявил о воспалительном процессе, возникшем после внедрения имплантов в области ягодиц. Пострадавший рассчитывает на крупную компенсацию.

"А теперь у меня [гниют ягодицы] после пластики у [Тимура] Хайдарова", – подчеркнул Александр Вдовин.

Он также отметил, что заплатил за операцию 1 750 000 рублей, теперь требует от хирурга десять миллионов в качестве компенсации. Пострадавший добавил, что звездный хирург во время операции оставил в теле куски марли.

Напомним, первой о претензиях к Тимуру Хайдарову заявила певица Слава. Коллегу по цеху позже поддержала Любовь Успенская. Однако адвокат хирурга Александр Добровинский с обвинениями не согласен.

Ранее юрист язвительно назвал эту историю "Сиськин бунт". Сам хирург уверен, что певица Слава и Любовь Успенская пытаются заработать на нем денег. Адвокат, к слову, выразил сомнение, что звездам удастся довести дело до суда.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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