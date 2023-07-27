Все решит суд: Успенской предъявили страшные обвинения

Певица устроила войну насмерть с хирургом-выскочкой

Королева российского шансона Любовь Успенская вовсю воюет со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, который, как оказалось, наводит красоту не только на Филиппе Киркорове, но и на остальных видных людях из тусовки актеров и певцов.

После публичных обвинений Хайдарова Любовь явно дала всем знать, что собирается выяснить все отношения с обидчиком в суде. Успенская уже на шаг ближе к защите пострадавшей чести – артистка собрала вокруг себя команду толковых и знающих свое дело юристов.

Высказывания Хайдарова, который назвал ее "вымогательницей", Успенская не намерена оставлять просто так.

"В эфире одного канала он рассказал то, что составляет врачебную тайну – и это его уровень профессионализма", – заявила Люба.

Королева шансона, однако, действует на холодную голову – заявляет, что собирается наказать хирурга по закону. Все материалы для этого удара готовит ее адвокат Елена.

Впрочем, звездный хирург Филиппа Киркорова тоже не топчется на месте. Окруженный вербальным огнем со стороны Успенской и певицы Славы, которая тоже нелестно к нему обращается, Хайдаров не собирается сдаваться и выясняет все претензии через своего адвоката Александра Добровинского, который ранее заявил, что занимается делом по защите своего клиента под кодовым названием "Сиськин бунт".