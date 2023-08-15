"Гниет кусок": певица Слава оказалась в шаге от смерти

Исполнительница раскрыла страшную тайну

Известная российская певица Слава добилась больших творческих успехов и собрала огромную армию поклонников, которая неустанно следит за каждым шагом звезды в ее социальных сетях. А она активно делится подробностями из личной жизни. Однако долгое время исполнительница хранила от публики страшный секрет.

43-летняя звезда уже успела стать бабушкой. 30 марта 2023 года у ее дочери от первого брака родился малыш. Меж тем, сама певица Слава во время родов старшей наследницы оказалась в шаге от смерти. Жуткая история произошла 4 января 1999 года.

Исполнительница хита "Одиночество" рассказала в соцсетях, что роды прошли с осложнениями. По словам звезды, она выбрала платную клинику, однако в медучреждении столкнулась с плохими условиями.

Во время родов Слава чуть не потеряла сознание. Она плохо соображала и проигнорировала запрет врачей тужиться, в результате чего новорожденная дочь вылетела, по словам певицы, на метр, а сама звезда получила повреждения органов.

Со временем состояние артистки ухудшалось. Близкие списывали все на послеродовую депрессию. Однако проблема оказалась куда более жуткой. Выяснилось все после очередного обследования.

"Мне сказали, что во мне гниет кусок плаценты", – призналась певица Слава.



Напомним, недавно исполнительница обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в непрофессионализме, из-за чего у певицы якобы начались проблемы со здоровьем. Ее поддержала коллега Любовь Успенская. Кроме того, в запутанном деле появилась новая жертва.