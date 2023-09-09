Появились откровенные фото новой избранницы Меладзе после развода с Брежневой

Девушка вдохновила композитора на творчество

Константин Меладзе и Вера Брежнева больше не пара. По крайней мере об этом говорят знакомые с ситуацией источники, близкие к семейству, а также страница артистки в соцсетях, откуда она удалила все совместные фото с супругом. Поговаривали, что у композитора появилась новая пассия, однако подтверждения этому не было.

Однако недавно на просторах соцсетей Константин Меладзе прервал молчание, сделав публикацию со своей новой избранницей. Ею оказалась бывшая участница группы "ВИА Гра" София Тарасова. Для артиста она стала еще и музой, поскольку впервые после отъезда из России он снова начал творить.

Вместе с певицей он записал романтичную песню "Почему я?", на обложке которой сама девушка в объятиях, вероятно, Константина.Связывают ли их только творческие отношения неизвестно, но контекст песни указывает на любовный роман. На это также отреагировала даже Вера Брежнева, опубликовав все в своих соцсетях без лишних слов.

"Я болен тобой и меня от тебя не спасти", – поет Константин в песне.

После этого люди в соцсетях стали обсуждать, что Меладзе нашел замену Брежневой. Ведь раньше, по слухам, она запрещала ему сотрудничество с другими девушками из-за ревности.

К слову, новая избранница композитора обладает эффектной внешностью и фигурой. На ее странице в соцсетях регулярно появляются откровенные снимки, на которых она демонстрирует свои достоинства.