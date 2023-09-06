Роскошный дом Брежневой и Меладзе на Рублевке может забрать государство

Политолог высказался о выставленном на продажу доме именитой семьи

Не так давно стало известно о планах композитора Константина Меладзе по продаже особняка на Рублевке, в котором он жил вместе со своей супругой Верой Брежневой. В качестве продавца выступает мать музыкального продюсера. Семейство хочет получить за роскошный дом 350 миллионов рублей.

В Сети активно обсуждают возможную продажу особняка Меладзе и Брежневой. Многие считают, что нельзя позволить композитору, который, очевидно, не поддерживает специальную военную операцию (СВО) на Украине, получить такую огромную сумму. Россияне призывают государство вмешаться и забрать дом, в котором можно сделать детский дом или санаторий для военнослужащих.

По словам политолога Дмитрия Раевского, по закону Меладзе может продать свой дом на Рублевке. Однако существуют некоторые "рычаги воздействия", отметил эксперт. Вопрос заключается лишь в том, будут ли эти рычаги использоваться, добавил Раевский.

Кстати, уже давно говорят о разводе в семье Константина Меладзе и Веры Брежневой. Супруги якобы разругались в пух и прах из-за того, что композитор отказался публично выступать против СВО, боясь за свой бизнес в России. Почему развод довел музыкального продюсера до нервного срыва, писало "Утро.ру".