"Обобрала по максимуму": развод с Брежневой довел Меладзе до срыва

"Обобрала по максимуму": развод с Брежневой довел Меладзе до срыва
Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица оказалась виновата в расставании

С прошлого года ходят слухи о том, что знаменитый продюсер и экс-солистка "ВИА Гры" расстались. Блондинка, напомним, покинула Россию и теперь живет за границей. Из ее микроблога исчезли фотографии с мужем, в любви которому она так любила признаваться публично. При этом ни Константин Меладзе, ни Вера Брежнева ситуацию в семье не комментируют. 

Информацией о том, что произошло в звездной семье, поделился Леонид Дзюник. По его словам, певица и продюсер развелись, причем довольно неприятным образом. Поводом для разрыва якобы стало поведение блондинки: она, мол, отвернувшись от России, призывала мужа поступить таким же образом и сделать публичное заявлением. Однако он это делать не стал, понимая, что вся его жизнь сосредоточена в этой стране. 

В итоге сложившаяся ситуация и спровоцировала развод, который, по словам Леонида Дзюника, довел Константина Меладзе до срыва. Бывший директор многих российских звезд рассказал, что продюсер якобы ушел в запой. А вот Вера Брежнева так усердно не горевала, ведь во время расторжения брака она еще и смогла обогатиться. 

"Обобрала его по максимуму. Вытребовала у него значительную денежную компенсацию и часть его многочисленной киевской недвижимости", – говорит Леонид Дзюник. 

Экс-солистка "ВИА Гры" продолжает жить и работать за границей, а вот Константин Меладзе, по данным концертного директора, остался в России, планируя и дальше работать с местными звездами. Ранее "Утро.ру" писало о том, почему у Веры Брежневой не осталось шансов вернуться.

Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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