Вере Брежневой навсегда закрыли въезд в Россию

И ликвидировали ее бизнес

После переезда в Европу и сжигания мостов с Россией Вера Брежнева пыталась перебиваться маленькими концертами, которые организаторы пытались спасти акциями "2 билета вместо одного". Наконец, выступления в Испании и Португалии Вера решила отменить.

"Комсомольская правда" выяснила, что шансов вернуться в РФ теперь у певицы нет. ИП Веры ликвидировано – именно на счета своей конторы в России Вера получала средства за собственные концерты. Бизнес прикрыли, так как у Брежневой аннулировали вид на жительство.

Адвокат Андрей Алешкин указывает, что здесь возможны два варианты: либо российские власти лишили гражданку Украины вида на жительство, либо певица сама решила от него отказаться. Последовала ликвидация ИП, так как именно ВНЖ наделяет резидента правом на предпринимательскую деятельность в стране. Вера теперь не сможет не только выступать с концертами – в России она теперь не появится.

Правда, у Брежневой до сих пор действителен небольшой бизнес в Петербурге: певица получает доход как совладелец бренда женской одежды. Впрочем, отчетность показывает, что компания практически ничего не получает.

Ранее в СМИ стало известно, что российскую актрису Татьяну Кравченко заподозрили в злоупотреблении спиртным – на снимке та "не стояла на ногах", передает телеканал "360".