Вере Брежневой навсегда закрыли въезд в Россию

Вере Брежневой навсегда закрыли въезд в Россию
Вера Брежнева. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
И ликвидировали ее бизнес

После переезда в Европу и сжигания мостов с Россией Вера Брежнева пыталась перебиваться маленькими концертами, которые организаторы пытались спасти акциями "2 билета вместо одного". Наконец, выступления в Испании и Португалии Вера решила отменить.

"Комсомольская правда" выяснила, что шансов вернуться в РФ теперь у певицы нет. ИП Веры ликвидировано – именно на счета своей конторы в России Вера получала средства за собственные концерты. Бизнес прикрыли, так как у Брежневой аннулировали вид на жительство. 

Адвокат Андрей Алешкин указывает, что здесь возможны два варианты: либо российские власти лишили гражданку Украины вида на жительство, либо певица сама решила от него отказаться. Последовала ликвидация ИП, так как именно ВНЖ наделяет резидента правом на предпринимательскую деятельность в стране. Вера теперь не сможет не только выступать с концертами – в России она теперь не появится.

Правда, у Брежневой до сих пор действителен небольшой бизнес в Петербурге: певица получает доход как совладелец бренда женской одежды. Впрочем, отчетность показывает, что компания практически ничего не получает.

Ранее в СМИ стало известно, что российскую актрису Татьяну Кравченко заподозрили в злоупотреблении спиртным – на снимке та "не стояла на ногах", передает телеканал "360".

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Вытащить со дна Атлантики: эксперт назвал способ спасти ученых с батискафа

Запаса кислорода на борту у потерявшихся пассажиров осталось меньше чем на сутки

Авиация ВСУ потерпела разгромное поражение от России

Для летчиков Незалежной настал черный день

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей