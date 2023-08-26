Меладзе решил тайно продать особняк на Рублевке - СМИ

Продюсер пытается оформить сделку через мать, чтобы избежать внимания медиа

Звездный певец Константин Меладзе вновь выставил на продажу свой особняк на Рублевке. Однако на этот раз исполнитель решил провести сделку через маму, чтобы избежать внимания. Правда, цена на этот раз выше на 50 миллионов прежней.

Журналисты пишут, что впервые Меладзе решил расстаться с жильем на Рублевке в 2023 году. Тогда Константин запросил за него 300 миллионов. За все звездный продюсер предлагает 700 квадратных метров с хамамом, тренажерным залом, камином и авторской итальянской мебелью. Однако после того, как объявление приковало внимание медиа, Константин решил его удалить.

К концу лета же выяснилось, что Меладзе решился на реванш. Собеседник, принимающий в сделке участие, сообщил Mash, что продает жилье мать Константина. Она и должна подписать документы и принять от покупателя сумму в рублях.

Ценник за последние несколько месяцев вырос на целых 20%.

А совсем недавно появились слухи, что у супруга Веры Брежневой истек срок вида на жительство в России, где он долгое время занимался бизнесом. К слову, российский паспорт продюсер никогда не оформлял. Ныне продюсер "ВИА Гры" живет в Италии, где у композитора имеется не менее шикарная вилла.