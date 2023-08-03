"Как скелет": Меладзе резко похудел после изгнания из России

Поклонник не узнают прежнего Валерия

Прежний Валерий Меладзе, кажется, канул в небытие: фанаты обратили внимание, как похудел любимец прекрасной половины человечества, греющий уши своими признаниями в каждой песне своим бархатным и мелодичным голосом. Со спины певца даже никто не признал.

В социальных сетях Альбины Джанабаевой оказалась серия свежайших фотографий с супругом – пара выступила на частной вечеринке. А поклонники ахнули, увидев Валерия, сбросившего, кажется, не один десяток килограммов. Ведь все помнили годами Меладзе как солидного и плотного мужчину.

Медиа пишут, что причиной таких резких изменений стало непростое положение Валерия, которое отразилось на его ментальном состоянии. Певец ныне не сильно приветствуется в России – приходится зарабатывать в других странах и перебиваться песнями на корпоративах.

"Сильно исхудал Валерий", "Кто тот дед, стоящий рядом с вами?", "Как скелет", – пишут в комментариях.

Впрочем, остальные заявили, что с таким телосложением Меладзе смотрится куда привлекательнее и даже не в пример моложе, в отличие от прежней версии.

А ранее поклонники звездной пары заподозрили Альбину Джанабаеву в беременности, заявив, что певица теперь ходит с полным животом. Впрочем, в том пикантной снимке у экс-участницы коллектива "ВИА Гра" выделялся не только живот.