"Как скелет": Меладзе резко похудел после изгнания из России

"Как скелет": Меладзе резко похудел после изгнания из России
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Поклонник не узнают прежнего Валерия

Прежний Валерий Меладзе, кажется, канул в небытие: фанаты обратили внимание, как похудел любимец прекрасной половины человечества, греющий уши своими признаниями в каждой песне своим бархатным и мелодичным голосом. Со спины певца даже никто не признал.

В социальных сетях Альбины Джанабаевой оказалась серия свежайших фотографий с супругом – пара выступила на частной вечеринке. А поклонники ахнули, увидев Валерия, сбросившего, кажется, не один десяток килограммов. Ведь все помнили годами Меладзе как солидного и плотного мужчину.

Медиа пишут, что причиной таких резких изменений стало непростое положение Валерия, которое отразилось на его ментальном состоянии. Певец ныне не сильно приветствуется в России – приходится зарабатывать в других странах и перебиваться песнями на корпоративах.

"Сильно исхудал Валерий", "Кто тот дед, стоящий рядом с вами?", "Как скелет", – пишут в комментариях.

Фото: соцсети

Впрочем, остальные заявили, что с таким телосложением Меладзе смотрится куда привлекательнее и даже не в пример моложе, в отличие от прежней версии.

А ранее поклонники звездной пары заподозрили Альбину Джанабаеву в беременности, заявив, что певица теперь ходит с полным животом. Впрочем, в том пикантной снимке у экс-участницы коллектива "ВИА Гра" выделялся не только живот.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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