Вернуться не сможет: Меладзе лишили последней связи с Россией

Композитор обосновался в Европе

Известные события прошлого года разделили жизни многих артистов на до и после. Внезапно выяснилось, что немалое количество сделавших блистательную карьеру в нашей стране звезд не питают особой любви к Российской Федерации. Как только резонансные события развернулись на международной арене, артисты собрали вещички и отправились за границу. Среди таких беглецов оказались братья Меладзе.



Сегодня в информационном пространстве появились данные о том, что Константин Меладзе лишился последней связи с нашей страной. Любопытно, что известный композитор никогда не оформлял российское гражданство. У Константина есть украинский паспорт, а в нашей стране он осуществлял деятельность и жил на основании ВНЖ.



Теперь же, как утверждают в социальных сетях, вид на жительство Константин потерял, так как срок действия документа завершился. Сейчас старший из братьев Меладзе с комфортом живет в Италии. Константин обзавелся роскошной виллой у подножия Альпийских гор. После потери ВНЖ дорога в Россию Меладзе заказана. Впрочем, пока композитор не изъявлял желания вернуться в страну, которая дала ему все.





К слову, ранее стало известно, что у Валерия Меладзе обнаружили тяжелейшую патологию.

