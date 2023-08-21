У Валерия Меладзе обнаружили тяжелейшую патологию

Всплыла семейная тайна

Братья Валерий и Константин Меладзе совместными усилиями построили блестящую карьеру в России. Младший заработал любовь миллионов граждан, благодаря уникальным вокальным данным. Старший прославился как композитор и музыкальный продюсер.

После начала специальной военной операции и Валерий Меладзе оказался в эпицентре скандала из-за неуместных политических высказываниях. Артист заявил о поддержке ВСУ, после чего гражданские активисты попросили Генпрокуратуру проверить его на предмет финансирования армии Украины.

Константин Меладзе тоже попал под раздачу, но в основном из-за нелепых заявлений жены. Вера Брежнева до сих пор не смогла определиться: россиянка она или украинка. Так или иначе, певица публично осудила СВО и пропала с радаров. Продюсер громких заявлений не делал, но тоже покинул Россию.

Фактически Константин Меладзе из-за жены заработал очередную головную боль. Артист сегодня больше думает, как помочь наследнику от первого брака. Валерий Меладзе родился в 2005 году – имя получил в честь дяди.

Изначально мальчик рос здоровым, однако со временем врачи обнаружили у младшего Валерия Меладзе тяжелейшую патологию. Ребенок страдает от аутизма, уточняет портал "Киноафиша".

Ранее сообщалось, что обиженная на Константина Меладзе Вера Брежнева отправилась на Украину.