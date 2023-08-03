Опозорилась и расплакалась: концерт Брежневой в Юрмале обернулся конфузом

Артистка допустила серьезную оплошность на сцене

Уже не один месяц общественность активно обсуждает происходящее в личной жизни Веры Брежневой. Поговаривают, якобы брак певицы с Константином Меладзе буквально трещит по швам из-за разных взглядов супругов на политическую ситуацию. Помимо проблем в любовных делах, если таковые все же имеются, артистка переживает непростые времена в карьере.

В прошлом году Вера Брежнева отвернулась от России и уехала за границу, как это сделали ее некоторые коллеги по цеху. Также знаменитость изменила свой псевдоним. Звезда отказалась от приставки к имени, с которой получила свою узнаваемость и славу. Теперь певица называет себя просто Vera.

С момента своего отъезда из России артистка направила все силы на то, чтобы завоевать уважение и доверие слушателей из Украины, в которой родилась и выросла. Впрочем, получается у нее это с переменным успехом. На днях Вера Брежнева выступила на фестивале "Рандеву", который организовала Лайма Вайкуле в Юрмале. Однако концерт обернулся для певицы громким конфузом.

Как сообщают СМИ, знаменитость попыталась поблагодарить публику, сказав "спасибо за гостеприимство" на родном языке. Но выразиться достойно у нее не получилось. Звезда опозорилась перед поклонниками, запнувшись на втором слове. В итоге, как уточняет источник, Брежнева расплакалась и продолжила говорить уже на русском.

Сообщается, что публика восприняла оплошность певицы довольно болезненно и начала ей свистеть. Усугубило ситуацию то, что спеть артистка тоже решила на русском. Судя по всему, Вера Брежнева чувствовала напряженную атмосферу, а потому не стала задерживаться и покинула сцену сразу после выступления.

Ранее "Утро.ру" писало, что Веру Брежневу призвали к ответу на Украине. Одна из коллег раскритиковала артистку за то, что та говорит на русском языке, хотя везде заявляет о своем украинстве.