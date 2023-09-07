Подставившая мужа Брежнева возвращается на телевидение

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После событий 24 февраля экс-солистка группы "ВИА Гра" Вера Брежнева отреклась от России, во всеуслышание заявив о своей позиции. По слухам, певица призвала своего мужа, композитора Константина Меладзе сделать то же самое, но тот отказался критиковать российскую власть, поскольку боится за свой бизнес в РФ. Это, говорят, стало причиной разрыва отношений продюсера и певицы.
Однако одних заявлений Брежневой оказалось достаточно, чтобы и Меладзе записали в предатели. Таким образом, она просто подставила своего супруга, который тоже потерял какую-либо связь со страной-кормилицей. Чем занимается Константин сейчас, точно неизвестно. Публика знает лишь, что композитор живет в Италии, куда также переехала его первая жена Яна Сумм вместе с детьми.
Тем временем Брежнева продолжает попытки восстановить свою карьеру. Скоро Вера появится на латвийском телевидении. Она приняла участие в шоу "Хит за 300 минут", премьера которого состоится в сентябре.
Ранее сообщалось о том, что роскошный дом Веры Брежневой и Константина Меладзе на Рублевке может забрать государство. Пока же особняк выставлен на продажу. Подробнее об этом писало "Утро.ру".
В ситуацию вмешались жители Поднебесной