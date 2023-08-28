Цветы и рестораны: новая солистка "ВИА Гры" рассекретила отношения с Меладзе

Что продюсер сказал певице?

Украинская женская поп-группа "ВИА Гра" была образована в 2000 году и со временем стала одной из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов. Продюсер коллектива Константин Меладзе, кажется, смог найти идеальное соотношение красоты, артистизма и вокального таланта.

Кроме того, Константин Меладзе нашел для себя идеальную супругу. Солистка группы Вера Брежнева вышла за него замуж в 2015 году. СО временем певица покинула музыкальный коллектив и начала сольную карьеру.

Вера Брежнева и Константин Меладзе добилась больших творческих успехов и заработали миллионы в России. Однако после начала специальной военной операции сбежали из страны. Певица также допустила ряд скандальных заявлений.

Так или иначе, сегодня деятельность группы "ВИА Гра" поставлена на паузу, хотя состав три года назад был обновлен. Новая солистка София Тарасова призналась, что стала популярной в народе.

По словам певицы, ее стали узнавать на улице. Поклонники присылают цветы, а в ресторанах начинающей звезде предлагают скидки. При этом исполнительница не переживает, что ей могут завидовать.

София Тарасова объяснила свою позицию, рассекретив отношения с Константином Меладзе. Как оказалось, у певицы и продюсера рабочие отношения, однако он ее поддерживает и дает важные советы.

"Как-то Константин [Меладзе] сказал мне: "А как люди могут тебе не завидовать? У тебя все есть: и внешность, и голос, и карьерный рост!" – поделилась солистка группы "ВИА Гра".



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