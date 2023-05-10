Меладзе нашел способ заработать в России с помощью хитрой схемы

Меладзе нашел способ заработать в России с помощью хитрой схемы
Константин Меладзе. Фото: Anatoly Lomohov/www.globallookpress.com
Продюсер выкрутился из ситуации

Константин Меладзе, переехавший в Европу, до некоторых пор очень неплохо зарабатывал деньги в РФ. Однако свой бизнес в России в связи событиями последнего года оставлять не стал – содержит свой итальянский особняк за счет дивидендов собственного лейбла.

Меладзе не один год числился в качестве одного из учредителей "Первого музыкального издательства", зарабатывающего на именитых российских артистах за счет продаж корпоративов и выпусков песен.

Однако на днях стало известно, пишет "Комсомолка", что Меладзе по неизвестным причинам вышел из этого бизнеса. Юристы говорят, что вполне закономерно – скандальные артисты излишне токсичны для российских компаний. А в такое нелегкое время политических ярлыков скандал не нужен никому. Вероятно, кто-то "попросил" Меладзе – и он ушел.

Правда, Константин, как оказалось, передал свою долю Лиане, родной сестре. Так что деньги у него остались. В России по-прежнему работает его лейбл "Меладзе Мьюзик", принесший за прошлый год 16 млн рублей дохода.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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