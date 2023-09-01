Муж собрал сумку и ушел: Арнтгольц рассказала о разводе

Звезда сериала "И все-таки я люблю" поведала об удивительном поступке бывшего супруга

Пять лет Татьяна Арнтгольц прожила в браке с актером Иваном Жидковым. Развод был оформлен в 2013 году. Дочь Мария, которую артистка родила от Жидкова, осталась жить с ней. Спустя годы актриса поддерживает связь с экс-супругом. Более того, у Татьяны до сих пор теплые отношения с Иваном.

Арнгольц не говорит ничего плохого о Жидкове, поскольку помнит его широкий жест при разводе. В недавнем интервью звезда сериала "И все-таки я люблю" рассказала, что Иван оставил ей все имущество, а также говорить о ней плохое за ее спиной. "Он ушел с сумкой вещей, ничего не взял", – сообщила Татьяна.

Напомним, сейчас 41-летняя Арнтгольц живет с актером Марком Богатыревым, за которого вышла замуж в 2020 году. Зимой 2021-го артистка родила от второго мужа сына Данила. Семья живет душа в душу, судя по словам Татьяны. Ее союз с Богатыревым кажется крепким.

К слову, в интервью Татьяна Арнтгольц также рассказывала о своей дочери Марии, которая решила переехать к отцу. По словам актрисы, она нисколько не препятствовала решению наследницы. Почему 14-летняя дочь звезды российского кино предпочла жить у папы, писало "Утро.ру".