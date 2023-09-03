"Ему нужна была другая": Вертинская высказалась о разводе с Михалковым

"Ему нужна была другая": Вертинская высказалась о разводе с Михалковым
Никита Михалков. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Супружеское счастье у знаменитой пары было недолгим

Актриса Анастасия Вертинская не скрывала, что в свои годы была без ума от первого супруга – режиссера Никиты Михалкова. Однако не настолько, чтобы броситься в лавину чувств с головой и отказаться от своего призвания – актерской профессии. Именно поэтому супружескому счастью однажды пришел конец.

78-летняя артистка и сегодня не может до конца осознать произошедшее и дать ясный ответ в прошлое. Сама не понимает, откуда взялся такой фанатизм к работе. Ради ролей она была готова на любые жертвы – не было ничего, что актриса любила бы сильнее.

Первое время было не до покорения эстрады – Вертинская работала за гроши, отстаивая время с сотнями остальных в массовке. А Никите Сергеевичу, уверена звезда, была нужна попросту другая женщина – та, с которой не будет такого же конфликта интересов. Два волевых человека вместе вряд ли уживутся.

"Но наши отношения прошли проверку временем и стали очень теплыми и дружескими", – откровенничала Вертинская.

Как-то и сын Степан рассказывал, что стало причиной распада семьи и отношений его родителей. В обоих хватало амбиций – и никто, естественно, не собирался уступать друг другу. Однако нужно обоим отдать должное – и Никита, и Анастасия смогли достойно развестись и наладить теплые дружеские отношения.

Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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