Почему Михалков развелся с Вертинской: сын поведал о расставании звездной пары

Почему Михалков развелся с Вертинской: сын поведал о расставании звездной пары
Никита Михалков. Фото: Alexey S. Yushenkov/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
При их расставании Степану было всего три года

Сын Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской Степан спустя много лет поделился подробностями о том, почему его родители расстались. По его словам, они оба были очень амбиционными. 

"Амбиции были у обоих, и они оказались сильнее желания сохранить семью. Тем не менее развестись они сумели достойно", – заявил Степа Михалков. 

Он рассказал, что к его мама стала известной уже в 16 лет, когда она сыграла Ассоль в "Алых парусах". Никита Михалков же впервые сыграл главную роль в 18, в картине "Я шагаю по Москве". Стремительно развивающаяся карьера обоих в результате привела к тому, что супруги развелись спустя три года после рождения первенца. 

Степан Михалков при этом отметил, что не сожалеет о раннем знакомстве своих родителей. Он сказал, что благодаря небольшой разнице в возрасте между ними, его отец постепенно стал для него надежным другом. 

Мужчина также вспомнил, что в детстве встречи с папой были нечастыми, а авторитет Никиты Михалкова был очень сильным. Степан поделился, что режиссер научил своих детей думать о его реакции, прежде чем совершить что-то. Наставление отца мужчина соблюдает по сей день. 

Напомним, что ранее Степан Михалков высказался о браке своей матери с Александром Градским. Он поделился, что отношения между ними сразу не сложились. Брак Анастасии Вертинской с композитором, однако, долго не продержался, и пара развелась спустя несколько лет. 

Источник: 7days.ru ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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