При их расставании Степану было всего три года

Сын Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской Степан спустя много лет поделился подробностями о том, почему его родители расстались. По его словам, они оба были очень амбиционными.

"Амбиции были у обоих, и они оказались сильнее желания сохранить семью. Тем не менее развестись они сумели достойно", – заявил Степа Михалков.

Он рассказал, что к его мама стала известной уже в 16 лет, когда она сыграла Ассоль в "Алых парусах". Никита Михалков же впервые сыграл главную роль в 18, в картине "Я шагаю по Москве". Стремительно развивающаяся карьера обоих в результате привела к тому, что супруги развелись спустя три года после рождения первенца.

Степан Михалков при этом отметил, что не сожалеет о раннем знакомстве своих родителей. Он сказал, что благодаря небольшой разнице в возрасте между ними, его отец постепенно стал для него надежным другом.

Мужчина также вспомнил, что в детстве встречи с папой были нечастыми, а авторитет Никиты Михалкова был очень сильным. Степан поделился, что режиссер научил своих детей думать о его реакции, прежде чем совершить что-то. Наставление отца мужчина соблюдает по сей день.

Напомним, что ранее Степан Михалков высказался о браке своей матери с Александром Градским. Он поделился, что отношения между ними сразу не сложились. Брак Анастасии Вертинской с композитором, однако, долго не продержался, и пара развелась спустя несколько лет.