Мужчина поделился воспоминаниями о ее союзе со знаменитым певцом

Анастасия Вертинская и Никита Михалков развелись спустя три года после рождения сына Степана. Следующим супругом звезды стал певец и композитор Александр Градский.



Сегодня пасынок композитора Степан Михалков признается, что в детстве у него не сложилось отношений с Градским. Ему было 10 лет, когда мама вышла замуж во второй раз. На сегодняшний день наследник артистки играет в кино и занимается ресторанным бизнесом.

По его словам, его мама познакомилась с певцом во время их отдыха в Крыму. Степан отметил, что на момент знакомства артист носил гипс из-за перелома ноги. Будучи маленьким Михалков не понимал, чем Градский так заинтересовал его родительницу.

"Мама не отрывала от него восторженных глаз, а я, сидя рядом, недоумевал: как можно влюбиться в такого волосатого и безногого, который еще и поет так громко?", – вспоминает он.

Звезды сыграли свадьбу в 1976 году. Их союз распался уже спустя пару лет. По словам артиста, амбиции помешали им построить семью. Сама Вертинская отмечала, что этот брак был ошибкой.



Ранее друг Градского Анатолий Алешин рассказал прессе о настоящих причинах развода музыканта и актрисы.

По его словам, в этом артист видел краткосрочную выгоду. Композитора заинтересовала возможность закрепиться в киноиндустрии. Алешин связывает с этим его участие в работе над фильмом "Романс для влюбленных".