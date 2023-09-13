"Непродуманно и бесцельно": Богомолов высказался о браке с Собчак

"Непродуманно и бесцельно": Богомолов высказался о браке с Собчак
Константин Богомолов и Ксения Собчак. Фото: Aleksey Smyshlyaev/www.globallookpress.com
Режиссер честно поведал о прожитом

Театральный режиссер Константин Богомолов решил подвести итоги четырех лет брака с журналисткой Ксенией Собчак, которую поздравил в соцсетях с годовщиной совместной жизни.

В 2019 году, сообщил режиссер, он вместе со своей спутницей жизни отправился в прекрасное путешествие, которое оказалось невероятным и захватывающим. Однако обошлось не без сложностей.

"Самое непродуманное и самое бесцельное, но самое интересное и прекрасное", –уточнил Константин на своей странице в социальных сетях, описывая "брачное путешествие" с супругой.

А Ксению режиссер назвал своим личным счастьем, выразив супруге благодарность за все прожитые вместе годы.

Напомним, пара связала себя узами брака в 2019 году, устроив шоу в Грибоедовском ЗАГСе. После бракосочетания Богомолов и Собчак поехали венчаться в храм у Никитских ворот. А в ЗАГС счастливая пара приехала на "свадебном" катафалке с громогласной надписью "Пока смерть не разлучит нас".

Не так давно Константин рассказывал, как добивался Ксении, которая поначалу была совершенной холодной и неприступной. Все начиналось с милых и безобидных СМС, а затем Собчак рассорилась с кавалером. Богомолов разгромил книгу, которая так понравилась Ксении. 

Фоторепортаж
Так хорошо начиналось: любовь Собчак и Виторгана проходит
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com Фото: www.globallookpress.com Фото: instagram.com/xenia_sobchak
Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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