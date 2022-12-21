"Дерут, как сидорову козу": Собчак развлеклась дома в компании двоих мужчин

"Дерут, как сидорову козу": Собчак развлеклась дома в компании двоих мужчин
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Куда смотрит Богомолов, непонятно

Ксения Собчак решила отдохнуть душой и телом от проблем последних лет. Звезда опубликовала дом, который построила на собственные средства, похваставшись новыми хоромами.

Оказалось, что чуть ли не больше всего Ксения Анатольевна любит баню. Парная влетела журналистке в копеечку – одна скамейка сделана из столетней сосны. Чтобы попариться как следует, Собчак зовет на помощь двух крепких мужчин, чтобы ее отхлестали, как следует.

"Еженедельно парюсь с двумя банщиками – дерут меня вениками, как сидорову козу", – разоткровенничалась журналистка, добавив, что из-за мужчин начинает кричать в бане.

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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