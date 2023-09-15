"Вместе копошились в помойке": Кушанашвили вывел на чистую воду Собчак и Бородину

Журналист раскрыл истинную причину скандала между бывшими коллегами

Долгие годы Ксения Собчак и Ксения Бородина делили лобное место на реалити-шоу "Дом-2". Если вторая так и продолжает свою карьеру в качестве ведущей проекта, то первая его давно покинула. Казалось, после этого пути бывших коллег должны были разойтись. Однако прошлое их до сих пор не отпускает.

Во времена совместной работы Собчак и Бородина то и дело демонстрировали взаимную неприязнь. Увы, с тех пор мало что изменилось. Несмотря на то, что прошло уже много лет, знаменитости не упускают возможности поддразнить друг друга при любом удобном случае. А недавно между ними и вовсе разгорелся самый настоящий скандал.

В начале сентября Ксения Бородина оставила нелестный комментарий под новым снимком заклятой подруги. Собчак предстала на фото в необычном образе, состоящем из рваных джинсов и коротком топе с разрезами, а ее бывшая коллега заявила, что раньше та одевалась куда лучше. С тех пор светские львицы буквально вступили на тропу войны и начали обмениваться колкостями в социальных сетях.

Известный журналист Отар Кушанашвили решил прокомментировать скандал в новом выпуске своего авторского шоу "Каково?!". Музыкальный критик вывел телеведущих на чистую воду и назвал первопричину их взаимной неприязни. По его мнению, Собчак и Бородина не могут сосуществовать мирно, потому что их связывает неприятное прошлое.

"Людям не хочется вспоминать, в какой помойке они копошились вместе. Собчак не хочет, чтобы ей какая-то Бородина напоминала о том, что они знакомы", – предположил Кушанашвили.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Собчак отомстила Бородиной после позорного компромата.