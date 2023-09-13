Собчак отомстила Бородиной после позорного компромата

Блондинка слила очередное компрометирующее фото

В сентябре между бывшими коллегами по "Дому-2" Ксенией Собчак и Ксений Бородиной разгорелся скандал – теледивы до сих пор занимаются нелестным обменом любезностями, обсуждая и критикуя внешний вид и стиль друг друга.

На этот раз свой ход сделала Собчак, выложив архивные фото из второй половины "нулевых". Дело было еще в 2007-м, когда Бородина покоряла подиумы. Блондинка припомнила случай, выставив соответствующее фото – на нем экс-супруга Курбана Омарова гордо расхаживает в новом наряде.

Собчак даже поделилась историей снимка: Бородина впервые пробовала себя в качестве модели и принимала участие в Неделе моды в Москве.





"Ох, были же времена тяжелого люкса…", – посмеялась Собчак над обидчицей.

Впрочем, справедливо отметили подписчики в социальных сетях, по молодости ошибался каждый – ныне Бородина настоящая красотка.

А ссора между экс-коллегами началась с замечания Ксении по поводу нового образа Собчак. Ответ не заставил себя долго ждать – блондинка взъярилась, заявив, что та до сих пор ходит по рынкам в поисках одежды. Так Собчак отреагировала на замечание брюнетки по поводу своего образа в рваных джинсах – Бородина недоумевает, "какая муха укусила" коллегу.