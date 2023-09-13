Собчак отомстила Бородиной после позорного компромата

Собчак отомстила Бородиной после позорного компромата
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Блондинка слила очередное компрометирующее фото

В сентябре между бывшими коллегами по "Дому-2" Ксенией Собчак и Ксений Бородиной разгорелся скандал – теледивы до сих пор занимаются нелестным обменом любезностями, обсуждая и критикуя внешний вид и стиль друг друга.

На этот раз свой ход сделала Собчак, выложив архивные фото из второй половины "нулевых". Дело было еще в 2007-м, когда Бородина покоряла подиумы. Блондинка припомнила случай, выставив соответствующее фото – на нем экс-супруга Курбана Омарова гордо расхаживает в новом наряде.

Собчак даже поделилась историей снимка: Бородина впервые пробовала себя в качестве модели и принимала участие в Неделе моды в Москве. 

  

"Ох, были же времена тяжелого люкса…", – посмеялась Собчак над обидчицей.

Впрочем, справедливо отметили подписчики в социальных сетях, по молодости ошибался каждый – ныне Бородина настоящая красотка.

А ссора между экс-коллегами началась с замечания Ксении по поводу нового образа Собчак. Ответ не заставил себя долго ждать – блондинка взъярилась, заявив, что та до сих пор ходит по рынкам в поисках одежды. Так Собчак отреагировала на замечание брюнетки по поводу своего образа в рваных джинсах – Бородина недоумевает, "какая муха укусила" коллегу.

По теме

Обнаглевшая Япония нагло высказалась о России

Токио усердно выполняет установки Запада

Крах Европы и НАТО: в США "раскрыли" ловкий план Путина

Западная цивилизация теряет свое могущество

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей