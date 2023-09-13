Разъяренная Успенская устроила публичные разборки с Собчак

Разъяренная Успенская устроила публичные разборки с Собчак
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Певица высказалась о журналистке после интервью с Тимуром Хайдаровым

Уже два месяца не утихает скандал со звездным пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым, на работу которого пожаловались певица Слава и Любовь Успенская. Если для всех участников эти разборки стали большим потрясением и нервотрепкой, то некоторые умудрились извлечь из них пользу. К числу вторых, что неудивительно, примкнула известная своими скандальными интервью журналистка Ксения Собчак.

Накануне на YouTube-канале супруги Константина Богомолова вышел ролик с участием Тимура Хайдарова. Экс-ведущая "Дома-2" пригласила хирурга на откровенный разговор и выведала подробности случившегося. Многие зрители посчитали поступок журналистки неправильным и осудили ее. Главные участницы скандала тоже не смогли пройти мимо.

Слава словесно разнесла интервью, назвав его "грязью, ложью и лицемерием". А ее подруга по несчастью Любовь Успенская и вовсе устроила с Ксенией Собчак публичные разборки. Певица намекнула, что журналистка поступила непрофессионально и беспринципно. Кроме того, артистка напомнила, что это уже не первый ее конфликт с ведущей.

Однажды Собчак довела Успенскую до слез прямо во время интервью. Артистка заявила, что тогда журналистка выставила ее плохой матерью, которая не занимается своим отпрыском. Теперь же ведущая сделала скандальное интервью с ее обидчиком. Знаменитость посчитала, что таким образом Ксения продемонстрировала свою циничность и плюнула в простых людей.

"Ни один нормальный человек и журналист не будет оправдывать преступления и хамское отношение", – высказалась Любовь Успенская.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что выступление Успенской оказалось сорванным.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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