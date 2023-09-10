Выступление Успенской оказалось сорванным: артистка разозлилась

Королева шансона осталась недовольна организацией ее выступления

В Сети появилась видеозапись с концерта Любови Успенской. Судя по кадрам, когда артистка исполняла хит "По полюшку", на площадке произошли какие-то проблемы. Музыку пришлось остановить. Так выступление артистка оказалось сорванным.

Успенская активно жестикулировала тем, кто отвечает за техническое обеспечение мероприятия, что позволяет сделать вывод: артистку подвел либо микрофон, либо наушники, благодаря которым исполнительница хорошо слышит себя.

Но благодаря техническим неполадкам зрители смогли удостовериться, что Любовь Залмановна поет вживую. Многие интернет-пользователи, которые не являются поклонниками 69-летней певицы, признались, что были удивлены ее отличными вокальными данными.

Некоторые же в очередной раз обратили внимание на внешний вид Успенской. Дескать, негоже надевать откровенные наряды в таком возрасте.

Ранее Любовь Успенская устроила скандал перед выступлением в Крыму. Исполнительница хита "К единственному, нежному" возмутилась предложением организаторов мероприятия надеть теплое пальто в хорошую погоду. Артистка сама рассказала, что "наехала" на них. Подробнее об этом писало "Утро.ру".