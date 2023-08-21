"Я на них так наехала": Успенская устроила в Крыму скандал из-за одежды

"Я на них так наехала": Успенская устроила в Крыму скандал из-за одежды
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка не стала идти на поводу у организаторов мероприятия

У 69-летней Любови Успенской отличная фигура, и певица не готова прятать ее под просторной одежной. Напротив, она подчеркивает свои формы облегающими нарядами. При этом артистка не скрывает: у нее хорошая фигура в том числе благодаря пластическим хирургам. Например, публика помнит, что исполнительница увеличила ягодицы. 

Недавно Успенская появилась на фестивале "Таврида.АРТ", где организаторы, зная любовь певицы к довольно откровенным нарядам, попросили ее надеть теплое пальто, хотя была теплая погода. Певица устроила небольшой скандал. "Я на них так наехала", – рассказала Любовь Залмановна журналистам.

Исполнительницу хита "К единственному, нежному" крайне возмутила попытка организаторов мероприятия заставить ее надеть то, что не нравится. Но Успенская прислушалась и надела закрытое платье. Как сказала сама артистка, она выглядела скромненько. 

Ранее Любовь Успенская обратила внимание на изменения в Крыму. Она заметила хорошие трассы, отличные виллы, красивые виды. Певица счастлива, что полуостров снова стал частью России. Мол, больше эту территорию мы никому не отдадим. Слова певицы приводило "Утро.ру". 

Источник: news.ru ✓ Надежный источник
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