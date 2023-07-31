У Успенской начались осложнения после операций хирурга Хайдарова

Новый хирург с ужасом перечислил все изменения пациентки после операций "друга Киркорова"

В истории с хирургом Тимуром Хайдаровым нашлись сторонники и противники "злого доктора". Первые поддерживают мужчину, наводящего на звездах красоту – среди таковых оказались Филипп Киркоров и Яна Рудковская. Однако нашлось и немало недовольных. Сама Любовь Успенская, которую принято считать главной пострадавшей, до недавних пор не говорила о ситуации ни слова – до тех пор, пока не решилась прервать молчание.

Королева российского шансона показала рубцы со шрамами, которые приходится обнажать на весь белый свет летом. До этого звезда жаловалась на болевые ощущения в области груди, ассиметричность и в целом странный вид имплантов.

Артур Рыбакин, новый хирург, заменивший Любови Хайдарова, уже провел пациентке пару операций, чтобы вернуть прежний вид. Но впереди доктора ждет еще немало кропотливой работы.

Рыбакин заявил, что между локтевой областью и впадиной под мышками оставили некоторый объем, который, однако, исчез в середине плеча – в форме "телефона". Еще одна претензия к Хайдарову – образование перепонки между рукой, плечевой частью и спиной. Совсем как у летучих мышей.

Деформации такого рода возникают, когда хирург не имеет достаточного опыта в таких операциях", – высказался врач.

Ранее мы писали, что Хайдарова в суде будет представлять юрист Александр Добровинский.