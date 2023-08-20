Успенская приехала в Крым и поразилась увиденному

Знаменитость радуется, что полуостров принадлежит России

Певица Любовь Успенская приехала в Крым, чтобы выступить на фестивале "Таврида.АРТ". Звезда в беседе с журналистами призналась, что поразилась увиденному на полуострове.

Успенская вспомнила, что выступала в регионе еще тогда, когда он входил в состав Украины. И это вызывало у нее невероятные мучения, поскольку добраться до места было тяжело. В конце она изможденная выходила на сцену, а сейчас такого нет.

По ее словам, сейчас Крым сильно изменился: везде хорошие трассы, потрясающие виллы и панорамы. Он поинтересовалась у водителя, который возил ее по полуострову, какой регион ему нравится больше – когда был в составе Украины или России. Тот ответил, что сейчас ему гораздо приятнее.

"Это можно было и не спрашивать, все очевидно. Это счастье, что мы вернули наш Крым. И больше никому не отдадим", – подытожила Успенская.

Сейчас артистка судится с хирургом Тимуром Хайдаровым, который, по ее словам, испортил ей тело. Разбирательства обернулись грандиозным скандалом, поскольку к ним подключились еще несколько звезд и пострадавших пациенток. Позже стало известно, что на фоне произошедшего Любовь Успенская уехала из России.