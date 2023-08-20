Успенская приехала в Крым и поразилась увиденному

Успенская приехала в Крым и поразилась увиденному
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость радуется, что полуостров принадлежит России

Певица Любовь Успенская приехала в Крым, чтобы выступить на фестивале "Таврида.АРТ". Звезда в беседе с журналистами призналась, что поразилась увиденному на полуострове.

Успенская вспомнила, что выступала в регионе еще тогда, когда он входил в состав Украины. И это вызывало у нее невероятные мучения, поскольку добраться до места было тяжело. В конце она изможденная выходила на сцену, а сейчас такого нет.

По ее словам, сейчас Крым сильно изменился: везде хорошие трассы, потрясающие виллы и панорамы. Он поинтересовалась у водителя, который возил ее по полуострову, какой регион ему нравится больше – когда был в составе Украины или России. Тот ответил, что сейчас ему гораздо приятнее.

"Это можно было и не спрашивать, все очевидно. Это счастье, что мы вернули наш Крым. И больше никому не отдадим", – подытожила Успенская.

Сейчас артистка судится с хирургом Тимуром Хайдаровым, который, по ее словам, испортил ей тело. Разбирательства обернулись грандиозным скандалом, поскольку к ним подключились еще несколько звезд и пострадавших пациенток. Позже стало известно, что на фоне произошедшего Любовь Успенская уехала из России.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Неслыханное хамство: в Европе грубо обозвали Россию

На Западе забыли о дипломатии

Звезда "Голоса" Круглова рассекретила комьюнити с участием SHAMANa

Певцов объединила интересная идея

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей