На фоне громкого скандала Успенская объявила об отъезде из России

Любовь Залмановна снова в центре внимания

Знаменитая российская певица, королева шансона Любовь Успенская несмотря на пожилые годы продолжает будоражить общественность. Стоит отметить, что имя звезды частенько мелькает в прессе на фоне громких скандалов. Недавно разгорелись нешуточные разборки по поводу неудачной пластики. Успенская считает, что ошибки хирурга серьезно навредили ее телу.



При этом скандал получился весьма громким. Недовольные знаменитости, среди которых известная певица Слава, обрушились на звездного хирурга Тимура Хайдарова. Женщины считают, что эксперт по идеальным формам фактически изуродовал их. В обсуждение скандала вмешались именитые адвокаты и общественность.



Сама же Любовь Залмановна, судя по всему, решила отвлечься от звездных разборок. Так, стало известно об отъезде певицы из России. Вместе с ней родное государство покидает и любимая дочь Успенской, певица Татьяна Плаксина. Артистки отправляются в Армению.



Там звездное семейство даст концерт. Певицы выступят в столице Армении, Ереване. Конечно, в нынешнее время информация об отъезде российских знаменитостей из России многими поклонниками воспринимается с настороженностью. Однако нет никаких оснований обвинять Успенскую в отсутствии патриотизма. Певица очень любит Россию и после концерта обязательно вернется в родную страну.

