"Собака": взбешенная Гагарина устроила жесткие разборки на публике

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Любимица публики, новый "золотой голос" России Полина Гагарина с некоторых пор начала отличаться весьма вздорным нравом. Девушка очень эмоционально реагирует на трудности, с которыми встречается во время работы на музыкальном телепроекте "Голос". Так, артистка снова устроила публичную порку своему коллеге.
Под горячую руку знаменитости попал популярный рэпер Баста (настоящее имя артиста – Василий Вакуленко). Стоит отметить, что звезды частенько ссорятся из-за достойных конкурсантов. Каждому члену жюри хочется заполучить в свою команду лучших из лучших. Очередные публичные разборки начались как раз из-за борьбы за конкурсанта.
Полина и Василий находятся в состоянии жесткой конкуренции. Артисты нередко используют против друг друга кнопку блока, которая позволяет запретить конкуренту приглашать в свою команду выступающего конкурсанта. На этот раз клавишей воспользовался Баста. Полина очень хотела заполучить в свою команду новое дарование и поэтому пришла в бешенство, когда оказалась в блоке.
"Что за собака это сделала?" – грубо обратилась к коллегам Гагарина.
К слову, недавно Баста пострадал от гнева россиян. Некоторые политические высказывания артиста разочаровали публику.
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