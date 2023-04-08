"Собака": взбешенная Гагарина устроила жесткие разборки на публике

"Собака": взбешенная Гагарина устроила жесткие разборки на публике
Полина Гагарина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
В последнее время артистка не сдерживает эмоции

Любимица публики, новый "золотой голос" России Полина Гагарина с некоторых пор начала отличаться весьма вздорным нравом. Девушка очень эмоционально реагирует на трудности, с которыми встречается во время работы на музыкальном телепроекте "Голос". Так, артистка снова устроила публичную порку своему коллеге.

Под горячую руку знаменитости попал популярный рэпер Баста (настоящее имя артиста – Василий Вакуленко). Стоит отметить, что звезды частенько ссорятся из-за достойных конкурсантов. Каждому члену жюри хочется заполучить в свою команду лучших из лучших. Очередные публичные разборки начались как раз из-за борьбы за конкурсанта.

Полина и Василий находятся в состоянии жесткой конкуренции. Артисты нередко используют против друг друга кнопку блока, которая позволяет запретить конкуренту приглашать в свою команду выступающего конкурсанта. На этот раз клавишей воспользовался Баста. Полина очень хотела заполучить в свою команду новое дарование и поэтому пришла в бешенство, когда оказалась в блоке.

"Что за собака это сделала?" – грубо обратилась к коллегам Гагарина.

К слову, недавно Баста пострадал от гнева россиян. Некоторые политические высказывания артиста разочаровали публику.

Источник: Голос ✓ Надежный источник
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